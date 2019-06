Box Office Collection: तापसी पन्नू स्टारर 'गेम ओवर' ने 3 दिन में कमाए इतने करोड़

तापसी पन्नू की फिल्म 'गेम ओवर' शुक्रवार को रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत काफी कम हुई थी, लेकिन अब फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल, फिल्म ने पहले दिन में 97 लाख की कमाई की थी। शनिवार को फिल्म ने 1.94 करोड़ की कमाई की और रविवार को फिल्म ने 2.04 करोड़ की कमाई की है तो इस हिसाब से फिल्म ने 3 दिन में 4.95 करोड़ की कमाई कर ली है।

#GameOver picked up on Day 2, but saw limited growth on Day 3 due to #INDvsPAK cricket match... Fri 97 lacs, Sat 1.94 cr, Sun 2.04 cr. Total: ₹ 4.95 cr. India biz... Language-wise breakup in next tweet.