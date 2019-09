तापसी पन्नू ने मिलाया ‘मुल्क’ के डारेक्टर से हाथ, शुरू की नई फिल्म की शूटिंग

'मुल्क' के बाद अभिनेत्री तापसी पन्नू फिल्मकार अनुभव सिन्हा की एक और नई फिल्म में शामिल हुई हैं जिसका शीर्षक अभी तक तय नहीं हुआ है।

अनुभव ने ट्विटर पर फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए कहा कि यह 6 मार्च, 2020 को रिलीज होगी।

उन्होंने ट्वीट किया, ग्यारह एक शुभ अंक है और यह मेरी ग्यारहवीं फिल्म है और शायद अब तक की सबसे कठिन। हमें दुआएं देते रहें। यह फिल्म भारत की महिलाओं को समर्पित है। 6 मार्च, 2020 को मिलते हैं।

This year let’s make it even HAPPIER women’s Day!



See you all ladies along with your men in theatres on 6th of March 2020@anubhavsinha @itsBhushanKumar https://t.co/6aZwA5x1nL