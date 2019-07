शाहिद कपूर की फिल्म Kabir Singh को लेकर ये क्या बोल गईं Taapsee Pannu, जानकर आपको भी होगी हैराना

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म ‘कबीर सिंह’ (Kabir Singh) ने बॉक्स ऑफिस कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सबको चौंका दिया है। इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पान्स मिल रहा है। इसी बीच बी-टाउन में अपनी बेवाकी के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने फिल्म को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसे लेकर काफी बातें कही जा रही हैं।

दरअसल मुंबई मिरर को दिए गए इंटरव्यू के दौरान तापसी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि संदीप रेड्डी की निर्देशन में बनीं कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी 2019 की सुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म को दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा जो सच में तारीफ के पात्र। अपनी बात को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्मों में भले ही गलत और विषाक्त मर्दानगी को दिखाया गया है। लेकिन सच तो यह है कि कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी केवल गलतफहमी का महिमामंडन करने वाली फिल्में नहीं हैं। ये दोनों फिल्में समाज को आइना तो दिखाती हैं लेकिन इसे एक सीमा तक ही दिखाना चाहिए था।

तो क्या रिलेशनशिप में रह चुकी हैं Sonakshi Sinha? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

फिल्म के करेक्टर को लेकर तापसी ने आगे कहा कि समस्या न तो इस फिल्म में और न ही इस फिल्म कैरेक्ट में। असली समस्या ये है कि जब लोग ऐसे खराब कैरेक्टर्स को वीर कहने लगते हैं , और उनको पूजनीय मानने लगते हैं। लोग ऐसे कैरेक्टर को स्वीकार कर उसकी हर बात बुरी बात को भी अच्छा को मानने लगते हैं। तापसी ने आगे कहा कि ऐसे कहानियों में एक काउंटक कैरेक्टर भी होना चाहिए। तापसी ने आगे कहा कि मुझे पता है कि मैं कभी भी इस फिल्म के नंबरों से मेल नहीं खा पाऊंगा, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बदलाव की कगार पर हैं और मैं अब हार नहीं मानने वाली हूं।

आपकी जानकारी के लिए अभी हाल ही में कि तापसी ने 15 जुलाई को एक न्यूज पोर्टल की खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'क्या पता वो एक-दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हों और ऐसा करना उसके सच्चे प्यार को मान्य करना था।' तापसी के इस ट्वीट के बाद उनके फैंस उनकी बातों को फिल्म कबीर सिंह से रिलेट कर रहे हैं। यूजर का मानना है कि तापसी ने फिल्‍म के डायरेक्टर संदीप वांगा पर तंज कसा है। बता दें कि इससे पहले संदीप वांगा ने कहा था कि वो प्यार ही क्या जिसमें थप्पड़ मारने की आजादी नहीं हो। इस ट्वीट के बाद उनकी काफी आलोचना हुई और तापसी ने भी अपने ट्वीट के जरिए संदीप के बयान पर तंज कसा था।

सावन में फिर छाए निरहुआ-पवन सिंह, खेसारी-अक्षरा और सपना चौधरी के फेमस गाने, देखें

आपको बता दें कि तापसी ने जिस घटना की खबर को रिट्वीट किया वो महाराष्ट्र के नागपुर में एक बॉयफ्रेंड के अपनी 19 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या करने की थी। लड़के ने लड़की को इसलिए मारा क्योंकि उसे उसके कैरेक्टर पर शक था।

Or maybe let’s just say they were madly in love with each other n this ‘act’ was to validate his TRUE love for her. 🤷🏻‍♀️ https://t.co/BGmhA7XHyM