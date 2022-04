‘तू अभी भी है ना फिल्म में?’ शाहरुख खान संग ‘डंकी’ करने पर तापसी पन्नू के परिवार का ऐसा था रिएक्शन

तापसी पन्नू इस वक्त शाहरुख खान के साथ फिल्म 'डंकी' कर रही हैं। तापसी इससे पहले भी रेड चिलीज प्रोडक्शंस की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इस बार वह किंग खान के अपोजिट लीड रोल में हैं।

