Sye Raa Narasimha Reddy Box Office Collection Day 4: ऋतिक रोशन को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, चौथे दिन कमाए इतने करोड़

Sye Raa Narasimha Reddy Box Office Collection Day 4: साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘सई रा नरसिम्हा रेड्डी’ ने बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी है। वीकेंड होने के साथ इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 30 करोड़ के आसपास की कमाई की है जो कुल मिलाकर 150 करोड़ के आसपास है।

आपको बता दें कि चिरंजीवी के बेटे रामचरण ने इस फिल्म का प्रोडक्शन किया है। उन्होंने 275 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनाकर तैयार की है। चिरंजीवी की ये 151 फिल्म है और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में काफी अच्छा रोल मिला है। हालांकि, कहानी के मामले में ये फिल्म काफी ढीली है लेकिन एक्शन के साथ हिस्ट्री के सीन्स को इसमें काफी बेहतर तरीके से दिखाए गए हैं। फिल्म चार भाषाओं में रिलीज की गई थी। इसमें हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगू शामिल हैं।

#SyeRaa has grossed 132 Crs at the WW Box office in 3 days..