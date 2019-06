INDvPAK: पाकिस्तानी फैन के ट्वीट पर स्वरा भास्कर ने दिया ऐसा जवाब, सभी हो गए Shocked

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हमेशा अपने बिंदास और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में भारत-पाकिस्तान मैच पर स्वरा ने कई मजेदार ट्वीट्स किए। लेकिन उनका एक ट्वीट तो सोशल मीडिया पर छा गया है। दरअसल, हुआ कुछ यूं कि भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर एक पाकिस्तानी यूजर ने ट्वीट किया, 'ना बंटवारा हुआ होता और ना हम जलील हो रहे होते।'

इस यूजर के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए स्वरा ने लिखा, 'भाईसाहब, कहना पड़ेगा पाकिस्तानियों के जैसी कोई दुहाइयां नहीं देता। इतनी इज्जत से ऐतिहासिक तंज। भले ही आज तुम लोग मैच हार गए हो लेकिन तुमने ट्विटर जीत लिया है और साथ ही तुमने आज सभी भारतीयों का दिल भी जीत लिया।'

Bhaisaab! Gotta say Pakistaniyon ke jaisey koi duhaaiyaan nahi deta!!!! Itni izzat sey historical tanz! 🤣🤣🤣🤣🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾 Guys ... u lost the match but u won twitter & u have won the hearts of Indians today- including Sanghi pak hating Indians!!! 🙄🙄🙄😏😏😏😈😈😈🙏🏿🙏🏿🙏🏿♥️♥️ https://t.co/O3uHh39VEO