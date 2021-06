जूही चावला ने देश में 5जी नेटवर्क रेडिएशन के खिलाफ याचिका दी थी जिसकी ऑनलाइन सुनवाई के दौरान एक शख्स उनकी फिल्मों के सॉन्ग्स गाने लगा। उसने 'घूंघट की आढ़ से' और 'मेरी बन्नो की आएगी बारात' जैसे गाने गाए। ये मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अब इसका वीडियो जब स्वरा भास्कर ने देखा तो वह हंसते-हंसते लोटपोट हो गईं। उन्होंने इसे लेकर कई ट्वीट्स किए हैं।



स्वरा ने किए कई ट्वीट्स

स्वरा ने लाफिंग इमोजी के साथ कई ट्वीट्स किए हैं और लिखा है कि वह इस देश से बहुत प्यार करती हैं। स्वरा ने जो ट्वीट रीट्वीट किया है, उसमें लिखा है, 5जी नेटवर्क से होने वाले रिस्क के खिलाफ जूही चावला की याचिका की हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई वर्चुअल हियरिंग में शामिल हो गया और गाने लगा, घूंघट की आड़ में दिलबर का। बाद में उसे हटा दिया गया। वह फिर से शामिल हो गया और गाने लगा- लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है। इसके बाद उसने मेरी बन्नो की आएगी बारात गाया। जूही चावला के वकील ने कहा, शायद यह व्यक्ति 4जी रेडिएशन से पहले से ही परेशान है।

Ahahahahahaha! I love this country a little more!!! 🤣🤣🤣🤣😹😹😹😹 https://t.co/k0pct2LzWh



वीडियो देख लिखा- मजा आ गया



इसके बाद स्वरा को वीडियो भी मिल गया। उन्होंने ट्वीट किया है ओएमजी ये रहा वीडियो, मैं बता नहीं सकती इसको देखकर मुझे कितना मजा आ रहा है। उन्होंने ढेर सारे लाफिंग इमोजी बनाए हैं। वीडियो ट्वीट करे वाले शख्स ने लिखा है कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से गाना गाने वाले का पता लगाने के लिए कहा है। वीडियो में कपिल सिब्बल नाराज से दिख रहे हैं वहीं जूही चावला भी कन्फ्यूज दिख रही हैं।

OMG there is a video! I cannot describe adequately the kinda joy I am experiencing watching this!!!!!!

😹😹😹😹🤣🤣🤣 https://t.co/ecPVVIuWlM