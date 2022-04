जब स्वरा भास्कर ने लिया सिंगल मदर बनने का फैसला, शादी को लेकर कही थी ये बात

Swara Bhasker Birthday : स्वरा भास्कर ने कहा, 'अडॉप्शन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे मां बनना है और मुझे रातो-रात बच्चा मिल जाएगा, इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sat, 09 Apr 2022 02:14 PM

