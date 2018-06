संस्कारी ट्रोल्स को स्वरा भास्कर का करारा जवाब, इस सीन की वजह से हुई थीं TROLL

सोनम कपूर और करीना कपूर स्टारर फिल्म वीरे दी वेडिंग बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है। बोल्ड कंटेंट वाली ये मूवी लोगों को भी काफी पसंद आ रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये बोल्डनेस रास नहीं आई तभी तो फिल्म की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को फिल्म के एक सीन के चलते ट्रोल कर दिया गया। लेकिन स्वरा भी ठहरी स्वरा तभी तो वो चुप नहीं बैठीं और अपने ट्रोल्स को करारा जवाब दे दिया।

For some weird reasons, people who cant spell “Masturbation” are going to watch #VeereDiWedding with their Grandmothers and want answers from @ReallySwara pic.twitter.com/CAB1ab5b4O