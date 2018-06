स्वरा भास्कर ने बताया बचपन का किस्सा, कहा- 'शादी से पहले प्रेग्नेंट होने का था डर'

स्वरा भास्कर की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर ली है। लेकिन हाल ही में स्वरा ने एक इंटरव्यू के दौरान चौंकाने वाली बात कही है। दरअसल, एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक 'स्वरा ने कहा कि उन्हें बचपन में बिना शादी किए मां बनने का डर लगता था।'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वरा ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'बचपन में जब मैं फिल्में देखती थी तो सभी में एक चीज कॉमन होती थी कि एक्ट्रेस शादी से पहले मां बन जाती थीं। तब मैं छोटी थी तो इसलिए मुझे बायलॉजिकल और फिजिकल टर्म्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो इसी वजह से मुझे डर लगता था कि अगर मैं बिना शादी के मां बन गई तो कहां जाऊंगी।'

स्वरा ने आगे कहा, 'मैं डरती थी कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगी क्योंकि मेरे पास तो कहीं दूसरी जगह जाने का ऑपशन ही नहीं था।'

Good News: डॉ. मशहूर गुलाटी बनकर वापस आएंगे सुनील ग्रोवर

अंगूरी भाभी का दिखा ऐसा HOT अवतार, फैन्स भी हुए दीवाने



फिल्म के इस सीन से स्वरा को किया ट्रोल तो दिया ये जवाब

दरअसल फिल्म के एक सीन में पति से अलग हो चुकी साक्षी यानि की स्वरा मास्टरबेट करती हुई दिखती हैं। बस इस सीन को लेकर लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि वह ये फिल्म अपनी दादी के साथ देखने गया था और स्वरा के इस सीन की वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़ा। दादी ने उससे कहा - मैं भारतीय हूं और 'वीरे दी वेडिंग' पर शर्मिंदा हूं। लेकिन स्वरा चुप नहीं बैठी और उन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया।

स्वरा ने की बोलती बंद...

स्वरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- 'ऐसा लगता है कि IT सेल ने टिकटें स्पॉन्सर कर दी हैं, या फिर ट्वीट्स को तो पक्का. इसके अलावा स्वरा ने ये भी ट्वीट किया है कि -मैं उम्मीद करती हूं कि पेड ट्रोल्स कम से कम अपने वाक्यों को तो बदल लेंगे, या कम से कम शब्दों की मात्राएं जांच कर ट्वीट करेंगे'



🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Looks like a certain IT cell sponsored the tickets- or definitely the tweets !!!! 🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️😆😆😆😆 https://t.co/KIUqMoOLRG