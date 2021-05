इजरायल को 'आतंकवादी देश' कहने पर ट्रोल हुईं स्वरा भास्कर, लोग बोले- अरे चाची ऐसा क्यों...

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसती दिखाई दे जाती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया यूजर्स स्वरा को जमकर ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं। जिसकी वजह है स्वरा भास्कर द्वारा इजरायल और फलस्तीन मामले पर किया गया पोस्ट। इजराइल और फलस्तीन के संघर्ष को लेकर स्वरा ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर कुछ पोस्ट शेयर किए हैं, जिसके कारण वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। कई लोगों का मानना है कि स्वरा विवादों से जुड़ने की चाहत में ऐसे मुद्दों पर राय रखती नजर आ जाती हैं।

स्वरा भास्कर ने किए ये पोस्ट

दरअसल, इजरायल और फलस्तीन के संघर्ष को लेकर स्वरा ने अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा- 'इजरायल एक रंगभेद करने वाला राष्ट्र है, इजरायल एक आतंकवादी राष्ट्र है, #AlAqsa #FreePalestine'। उन्होंने एक अन्य ट्विट में लिखा- '#Palestine और फलस्तीनियों के लिए न्याय की पहल सिर्फ इस्लामिक पहन नहीं है... या फिर ये सिर्फ इस्लामिक होना नहीं चाहिए... ये सबसे पहले साम्राज्यवाद विरोधी, औपनिवेशिक विरोधी, रंगभेद विरोधी पहल है और इसलिए ये हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी'।

The cause of #Palestine and justice for Palestinians isn’t an Islamic cause.. at least it shouldn’t solely be that.. it is first & foremost an anti imperialist, anti colonial & anti apartheid cause.. & that’s why it should concern us all, even non-Muslims.#FreePalestine #AlAqsa