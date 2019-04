स्वरा भास्कर-सोनी राजदान के बाद अब सुशांत सिंह ने अनुपम खेर को घेरा, बोले- ये हिटलर की विचारधारा

लोकसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाला है। इस चुनावी माहौल को देखकर हर कोई काफी उत्साहित है। इसी दौरान बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों ने इस चुनाव को लेकर अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए रखी है। वहीं हाल ही में देश के 600 कलाकारों ने लेटर लिखकर बीजेपी को वोट न करने की अपील की है। इस अपील के बाद अनुपम खेर ने वीडियो पोस्ट कर एतराज जताया था। अनुपम खेर के इस वीडियो पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, सुशांत सिंह और सोनी राजदान ने जवाब दिया था। एक्टर सुशांत सिंह ने सरकार की तुलना हिटलर से की है। अनुपम खेर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं अनुपम खेर के ट्वीट पर स्वरा भास्कर ने जवाब देते हुए लिखा- जी हां, सर इसे डेमोक्रेसी कहते हैं । अब इस मामले पर अभिनेता सुशांत सिंह ने भी अनुपम को घेरा है।

स्वरा के ट्वीट का जवाब देते हुए अनुपम खेर ने लिखा- सहमत हूं, अगर दूसरों के ऐसा करने पर इसे असहिष्णुता ना कहा जाए। स्वरा भास्कर के अलावा आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान ने भी ट्वीट कर अपनी असहमति जताई थी।

Dearest Soni! It was an observation. Not a complaint.:) https://t.co/0c9pKOLHGj

— Anupam Kher (@AnupamPKher) April 7, 2019

सोनी ने लिखा अनुपम, अगर आप मौजूदा सरकार से सहमत हो सकते हैं तो आपको क्यों लगता है कि दूसरे कुछ अलग कर रहे हैं। अनुपम खेर ने इसका जवाब देते हुए लिखा- डियर सोनी, यह मेरा केवल ऑब्जर्वेशन था। मुझे कोई शिकायत नहीं है।

CINTAA के जनरल सेक्रेटरी सुशांत सिंह ने लिखा- तो अगर एक बार संवैधानिक तरीके से सरकार को चुन लिया जाए तो फिर विपक्ष या चुनाव की जरूरत ही नहीं रह जाती है? किसी लोकतंत्र में शासन कर रही सरकार को वोट ना करने की अपील करना क्या एंटी नेशनल काम हो जाता है ? क्या ये हिटलर की विचारधारा है? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।

So basically, once a government has been democratically elected, there’s no need for an opposition or any further elections? To appeal to not vote for the ruling party, in a democracy, is anti-national? Heil Hitler? U nd ur ilk have lost it Sir. https://t.co/YMfhT6o4fJ — सुशांत सिंह sushant singh سوشانت سنگھ (@sushant_says) April 6, 2019

So some people from my fraternity have issued a letter for public to vote out the present constitutionally elected government in the coming elections. In other words they are officially campaigning for opposition parties. Good!! At least there are no pretensions here. Great. 🙏 pic.twitter.com/gqnZBGNdKa

— Anupam Kher (@AnupamPKher) April 6, 2019

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अनुपम ने लिखा था कि समुदाय के कई लोगों ने संवैधानिक रूप से चुनी गयी सरकार को आने वाले चुनाव में वोट ना देने की अपील की है। अनुपम खेर आगे लिखते हैं ये लोग दूसरे शब्दों में विपक्ष के सपोर्ट में कैंपेन कर रहे हैं। अनुपम खेर ने आगे लिखा ये अच्छी बात है कि यहां पर कोई गोलमोल नजर नहीं आ रहा। बढ़िया है। अनुपम खेर ने इसके साथ भारत माता की जय कहते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी को वोट न करने की अपील करने वालों में नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, कोनकना सेन शर्मा, नंदिता दास, गोविंद निहलानी, कबीर खान शामिल हैं।