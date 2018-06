विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के लिए ट्रोलर्स को ये क्या बोल गईं स्वरा भास्कर, जानिए...

बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने उत्तर प्रदेश के एक जोड़े के पासपोर्ट विवाद को लेकर ट्रोल का शिकार हुईं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का समर्थन किया है। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस स्वरा भाष्कर ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि यह बीमार मानसिकता और शर्मनाक है, इसे ठीक करना जरुरी है।

स्वरा ने ट्वीट कर कहा कि यह बीमार मानसिकता और शर्मनाक है, सुषमा स्वराजी की तरह इसलिए ट्रोल की जा रही हैं क्योंकि उन्होंने और उनके मंत्रालय ने ईमानदारी से और हमारे देश के कानून के अनुसार अपना काम किया है। इस गंभीर बीमारी का इलाज होना जरुरी है।

VIDEO: 80 किलो की ड्रेस में ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं उर्वशी, ऐसे पहुंचीं IIFA में

It is SICK and SHAMEFUL the kind of vicious trolling @SushmaSwaraj ji is being subjected to because she & her ministry did their job conscientiously & as per the law of our land. Sad that the anti minority hate by bhakts in our public discourse now doesnt spare their own leaders pic.twitter.com/h4HfFkgr9m