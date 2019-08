सुषमा स्वराज के निधन से दुखी सनी देओल, ट्वीट कर कही ये बात

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का निधन हो गया है। सुषमा स्वराज के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं सनी देओल ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है।

सनी देओल ने ट्वीट कर लिखा, परिवार के प्रति संवेदना। मेरे इलेक्शन कैम्पेन के समय उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। ओम शांति।

My sincere condolences on passing away of #Sushmaswaraj ji. One of the finest leader of our country.She was special and we will miss her.Sending my prayers to family and friends. pic.twitter.com/BeYy6S9TmN