सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर बहन श्वेता ने बताया प्लान, लिखा- उनका शरीर साथ छोड़ गया...

सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 1 साल होने को है। सुशांत बीते साल 14 जून को अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। सुशांत के गुजरने का गम उनके फैन्स और करीबियों के लिए अभी भी ताजा है। उनकी बहन श्वेता अक्सर उनसे जुड़े पोस्ट करती रहती हैं। अपने रीसेंट पोस्ट में उन्होंने बताया है कि सुशांत की पुण्यतिथि पर वह क्या करेंगी।

पहाड़ों पर गुजारेंगी एक महीना

श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्ट किया है, मैं जून में पूरे महीने के लिए अकेले पहाड़ों पर रहूंगी। वहां इंटरनेट और कॉल सर्विस नहीं होगी। भाई के गुजरने का एक साल शांति में उनकी यादों को संजोकर बिताऊंगी। हालांकि उनका शरीर एक साल पहले हमें छोड़ गया है, जिन आदर्शों के लिए वह खड़े रहे वह अभी भी जिंदा हैं।

I am going on a solitary retreat for the whole month of June in the mountains. I won’t have access to internet or cell services there.

Bhai’s one year of passing on will be spent in cherishing his sweet memories in silence. pic.twitter.com/RVVG0vp9EZ