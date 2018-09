सुशांत ने फिर जीता लोगों का दिल, अब नागालैंड बाढ़ पीड़ितों के लिए दिेए 1.25 करोड़

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में एक ऐसा काम किया है जिसे जानकर आपके मन में उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी। दरअसल सुशांत मंगलवार को बाढ़ प्रभावित राज्य नागालैंड पहुंचे और वहां के मुख्यमंत्री नेफियू रियो से मुलाकात की। एक्टर ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए का दान दिया है। बता दें कि सुशांत ने इससे पहले महज एक फैन के मैसेज पर केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दान कर लोगों का दिल जीत लिया था।

मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने ट्वीटर इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, 'सुशांत सिंह राजपूत एंड टीम की तरफ से एक बड़ा और दयालु कदम। नागांलैंड की इस स्थिति में मदद करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जो हमारे राज्य की मदद के लिए आगे आएं।

I am moved at the kind gesture made by @itsSSR and his team towards #NagalandFloods and willingness to help #Nagaland at this crucial hour. Your contribution is encouraging and I hope to see the rest of the nation come forward selflessly, to #DonateForNagaland pic.twitter.com/8ieoGohd0J