आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं सुशांत सिंह राजपूत, डेथ एनिवर्सिरी पर सितारों से लेकर फैंस तक कर रहे याद

सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वो हमेशा फैंस के दिलों में रहेंगे। अपने काम से उन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसी का नतीजा है कि उनके निधन के बाद आए दिन सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड हुए। अब उनकी पहली डेथ एनिवर्सिरी पर दुनियाभर में उनके चाहने वाले याद कर रहे हैं। बॉलीवुड और टीवी के सितारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

सितारों के पोस्ट

भूमि पेडनेकर ने सुशांत सिंह राजपूत की एक तस्वीर शेयर की, जो कि फिल्म 'सोनचिरैया' के दौरान की है। भूमि ने कैप्शन में लिखा- 'मिस यू, तुम्हारे सवाल और वह सब कुछ जिसके बारे में हमने बातें कीं। सितारों से लेकर अनजानी चीजों तक, तुमने मुझे दुनिया ऐसी दिखाई जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे आशा है कि तुम्हें शांति मिल गई है मेरे प्यारे एसएसआर। ओम शांति।'

पुलकित सम्राट लिखते हैं, 'सुशांत सिंह राजपूत, हम तुम्हें याद करते हैं।'

सुशांत के करीबी दोस्त रहे टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने लिखा- 'तुम हमेशा लाखों दिलों में जिंदा रहोगे, मेरे दोस्त। मैं निश्चित हूं कि तुम अपनी जगह खुश होगे।'

अली गोनी ने सुशांत की याद में ट्विटर पर दिवंगत अभिनेता की फोटो लगाई है।

शेखर सुमन लिखते हैं कि 'सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हैं। हममें से एक जो अभी तक हमसे ऊपर है। एक साहसी और एक बेहद प्रतिभाशाली प्यार करने वाला व्यक्ति जो समाज की स्थापना और रिश्तों के दबावों और मानदंडों के आगे झुक गया। हम सभी तुम्हें याद करेंगे।'

Remembering v v fondly Sushant Singh Rajput one amongst us yet one above us.A courageous and an extremely talented loving caring man who succumbed to the pressures and norms of the society establishment and relationships.

We all miss you.❤#JusticeForSSR — Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 14, 2021

Can't believe it's been a year already since we lost this gem. We Miss You, #SushantSinghRajput !! ❤ pic.twitter.com/IfM6xylWYq — UrMiL07™ (@urmilpatel30) June 14, 2021