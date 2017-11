वाह: 'पद्मावती' की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, भंसाली को मिली राहत

संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म रिलीज से जुड़े मामले में दखल देने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि विवादों में चल रही संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म पद्मावती का मामला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में रानी पद्मावती का चरित्र हनन किया गया है।याचिकाकर्ता ने फिल्म से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की अपील की थी।

Supreme Court refuses to interfere in the matter of film #Padmavati's release. The court was hearing a plea filed by a lawyer and stated, 'we cannot interfere with CBFC's work' pic.twitter.com/vH6N3iUErd