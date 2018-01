भंसाली को राहतः सुप्रीम कोर्ट से पद्मावत को मिली हरी झंडी, सभी राज्यों में रिलीज होगी फिल्म

सुप्रीम कोर्ट से पद्मावत को हरी झंडी मिल गई है। अब ये फिल्म 25 जनवरी को सभी राज्यों में रिलीज होगी। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद फिल्म के निर्माता बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

