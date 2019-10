'सुपर स्टार सिंगर' की विनर प्रीति ने कहा- लता जी के पैर छूना चाहती हूं

सोनी टीवी का सिंगिंग शो 'सुपर स्टार सिंगर' सीजन वन में कोलकाता की 9 साल की प्रीति भट्‍टाचार्य विजेता बनी हैं। रविवार को हुए सुपर स्टार सिंगर के सुपर फिनाले में प्रीति को विजेता घोषित किया गया। प्रीति को ट्रॉफी के साथ 15 लाख रूपये भी मिले। प्रीति भले ही 9 साल की हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गायिकी से फैन्स की फौज खड़ी कर ली है।

खिताब पाकर उत्साहित प्रीति ने अपनी कुछ ख्वाहिशों को मीडिया के साथ शेयर किया। आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में नन्हीं गायिका ने बताया कि दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल उनके आर्दश हैं और वह दोनों से मिलना चाहती हैं।

प्रीति ने कहा, 'मैं काफी खुश हूं, अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूं। अब मैं सिर्फ लता जी, आशा जी और श्रेया दीदी से मिलना चाहती हूं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूं।'

The search for Singing Ka Kal ends with Prity Bhattacharjee! Hearty congratulations to our #SuperstarSinger, thank you for the many spectacular performances and we wish you the best for the future pic.twitter.com/ERwJDhBRkw