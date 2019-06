हिट हुआ फिल्म 'सुपर 30' का ट्रेलर हिट, कनाडा की पत्रकार ने भी की तारीफ

बिहार की राजधानी पटना के चर्चित शिक्षण संस्थान सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार की जीवनी पर बनी फिल्म 'सुपर 30' लगातार सुर्खियों में है। चार दिन पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद ऋतिक रोशन अपने दमदार अभिनय के लिए तारीफें बटोर रहे हैं। ट्रेलर रिलीज होने के 72 घंटे के अंदर ही 3,36 करोड़ से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे ऋतिक समाज के वंचित तबके के बच्चों के लिए सुपर 30 की शुरुआत करते हैं। इसके बाद वह छात्रों को आईआईटी-जेईई के लिए तैयार करते हैं।

So this is fun: a story I wrote from Bihar in 2011 about an amazing school inspired a Vancouver doctor to get in touch with the head teacher, which led him to write a book, which is now a Bollywood film premiering next month (maybe a liiiiitle glammed up)https://t.co/RUti0kmQJo