Super 30 Box Office: ऋतिक रोशन की 'सुपर 30' की कमाई में आया भारी उछाल, इस वीकेंड में कमाएं इतने करोड़

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) स्टारर फिल्म सुपर 30 (Super 30) को रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा हो चुका है। सुपर 30 की साप्ताहिक कमाई की लिस्ट सामने आई है। ऋतिक रोशन की फिल्म ने बीते रविवार को यानि फिल्म के दसवें दिन अच्छी कमाई की है। फिल्म ने इस वीक अपने रफ्तार बढ़ाते हुए 10वें दिन 8 करोड़ की कमाई की है।

खबरों की मानें तो फिल्म सुपर 30 का यह रफ्तार रहा तो इस सप्ताह 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि बीते दिन शुक्रवार को जहां फिल्म 4.51 करोड़ रुपये का आंकड़ा दर्ज करा पाई थी तो वहीं, शनिवार को फिल्म बेहतरीन कमाई का आंकड़ा दर्ज कराते है कुल 8.53 करोड़ रुपये की रकम हासिल की थी। इसी के साथ रविवार की कमाई के साथ फिल्म की कुल कलेक्शन 93 करोड़ रुपये हो गया है। आपको बता दें कि ट्रेड एक्सपर्ट्स की तरण आर्दन ने अनुमान लगाया था कि फिल्म रविवार को 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा हासिल कर लेगी।

#Super30 is back in form on [second] Sat... Mumbai and DelhiUP circuits witness huge gains, while mass circuits show an upward trend... Should hit ₹ 💯 cr today [Sun], if the solid trending continues... [Week 2] Fri 4.51 cr, Sat 8.53 cr. Total: ₹ 88.90 cr. India biz.