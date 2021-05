सनी लियोनी को खास वजह से है इन लड़कों की तलाश, ट्विटर पर लिखा- इस तस्वीर को फैला दीजिए...

सनी लियोनी ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है। वह चाहती हैं कि लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इसमें दिख रहे लोगों तक पहुंच जाए। तस्वीर केरल की है। सनी हाल ही में पति और बच्चों के साथ केरल ट्रिप पर थीं। इस तस्वीर में उनके फैन्स दिख रहे हैं।

फैन्स को खोज रही हैं सनी



फोटो में सनी नाव पर हैं। उन्होंने सनग्लासेज लगा रखे हैं। उनके बगल में एक और नाव दिख रही है। इसमें कुछ फैन्स सनी को देखकर खुश हो रहे हैं और सनी की फोटोज ले रहे हैं। सनी ने फोटो शेयर करके लिखा है कि इस तस्वीर फैला दीजिए और इन शानदार फैन्स को खोजने में मदद कीजिए ताकि वह इन लड़कों को इतने जोश के साथ वापस जवाब दे सकें।

Spread this pic and help me find these awesome fans so that I can give them a shoutout 😍!! pic.twitter.com/nQbIi0wE0M