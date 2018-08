मॉल के स्टोर-रूम में 1 घंटे तक लॉक रहीं सनी लियोनी, ये शख्स भी रहा साथ

बॉलीवुड की 'बेबी डॉल' से फेमस सनी लियोनी को उस समय काफी मुसीबत झेलनी पड़ी जब उन्हें 1 घंटे मॉल के स्टोर रुम में बंद रहीं। सनी के साथ उनके पति डेनियल बेबर और डिजाइनर रियाज गांजी भी थें।

दरअसल सनी एक क्लोदिंग ब्रांड के स्टोर की ओपनिंग के लिए यहां पहुंची थीं। सनी के आने की खबर इस तरह फैली की वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गईॉ। सनी की एक झलक पाने के लिए लोग धक्का-मुक्की करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि भीड़ को वहां से हटाने के लिए स्टोर मालिक और डिजाइनर रियाज गांजी को शटर बंद करना पड़ा।

शटर इतनी जल्दबाजी में बंद किया गया था कि यह पूरी तरह से लॉक हो गया। बता दें कि उक्त मॉल के सभी शोरूम के शटर ऑटोमेटिक होते हैं, ऐसे में पूरे के पूरे मॉल की बत्ती गुल कर फिर से उसे रिसेट किया गया। इस सारी मशक्कत में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया और सनी लियोनी स्टोर के भीतर ही फंसी रही।

My car in literally a sea of love in Kochi Kerala!! Thanks #fone4 pic.twitter.com/lLHTo8GyrC