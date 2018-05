सनी लियोनी का नया पोस्टर देखकर लोगों को हो रही हैं हैरानी, इस लुक में आई नजर

अब तक आपने अभिनेत्री सनी लियोनी की हॉट और बोल्ड तस्वीरें देखी होगीं लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर थोड़ी अलग है। इस तस्वीर में वह योद्धा के रुप में नजर आ रही हैं। फैंस उनकी इस तस्वीर को बहुत ही पसंद कर रहे हैं।

दरअसल, वायरल हो रही यह फोटो साउथ इंडियन फिल्म 'वीरमादेवी' का है। इस फिल्म वह एक वीर महिला का किरदार निभा रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वीरमादेवी' का पहला लुक शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी इस फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई लेकिन इसका पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है।

So beyond excited to share this with you! First look poster of #veeramadevi #veeramahadevi #veermahadevi @steevescorner#veeramadevifirstlook#veeramahadevifirstlook pic.twitter.com/wYxzUp7Oft