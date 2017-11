SAD! सोशल मीडिया पर फूटा सनी का गुस्सा, बोली मेरी हफ्तेभर की नींद...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी और उनके पति डैनियल वेबर ने जेट एयरवेज की सर्विस से परेशान होकर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर एयरलाइन की कंपलेंट की है। अपने दर्द को ट्विटर पर जाहिर करते हुए सनी ने बोला की एयरलाइन्स की वजह से उनकी हफ्तेभर की नींद खराब हो गई है। दरअसल, सनी लियोनी और उनके पति डैनियल वेबर जेट एयरवेज की फ्लाइट में होने वाली देरी के कारण नाराज हैं।

Seriously it's crazy the amount of delays @jetairways is having everyday. Was on a plane all week and usually only with Jet but everyday was delayed at least 1hr. Ruined my week of sleep! Something needs to be done. https://t.co/nkS76ct2Ui