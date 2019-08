सनी देओल के बेटे करण की डेब्यू फिल्म 'पल पल दिल के पास' का टीजर रिलीज

सनी देओल के बेटे करण देओल की डेब्यू फिल्म पल पल के पास का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म से करण बॉलीवुड में एंट्री ले रहे हैं। फिल्म को सनी ने खुद डायरेक्ट किया है। टीजर में विजुअल्स और सॉफ्ट म्यूजिक को सुनकर आपको बहुत सुकून मिलेगा। पल पल दिल के पास में करण की एक्शन साइड को अभी रिवील नहीं किया गया है। उन्हें एक एडवेंचर पसंद रोमांटिक युवा के तौर पर पेश किया गया है। इतना ही नहीं अभी उनकी एक्टिंग की भी झलक नहीं दिखी है।

फिल्म का म्यूजिक रिशी रिच, सचेत-परंपरा और तनिष्क बागची ने दिया है। 'पल पल दिल के पास' आने वाले 20 सितंबर 2019 को रिलीज होगी।

