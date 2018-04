अनोखे अंदाज में दर्शकों को हंसाते नजर आएंगे सुनील ग्रोवर, देखें promo...

कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और टीवी जगत की पॉपुलर पूर्व अंगूरी भाभी शिल्पा शिंदे की जोड़ी दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है। क्रिकेट पर आधारित बेव सीरीज‘दन दना दन का प्रोमो रिलीज हो गया है। जिसमें सुनील एकदम नए लुक में नजर आ रहे हैं।

बता दें कि सुनील ग्रोवर इस शो को डिजीटल प्लैटफॉर्म देखने के साथ ही साथ कलर्स चैनल पर शनिवार और रविवार रात 11 बजे देख सकते हैं। इस क्रिकेट कॉमेडी शो में सुनील प्रोफेसर लल्लू बल्ले वाला उर्फ एलबीडब्ल्यू का रोल में नजर आएंगे। वहीं शिल्पा शिंदे और कॉमेडियन्स भी सुनील का साथ देते हुए नजर आएंगे।

Grand opening of @JioDDDLive with my pati @LBWProfessor All set to Go Live Today! #JioDDDLive #JioDhanDhanaDhan #IPL2018 pic.twitter.com/Zp7RROE5mH

7 अप्रैल को इस शो की शुरुआत होगी। शो के 20 से 22 एपिसोड ऑनएयर हो सकते हैं। इस शो का निर्माण 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा' और 'द कपिल शर्मा शो' की क्रिएटिव हैड रह चुकीं प्रीति सिमोन ने किया है।

