Good News: डॉ. मशहूर गुलाटी बनकर वापस आएंगे सुनील ग्रोवर

सुनील ग्रोवर को डॉ.गुलाटी के रूप में मिस करने वाले फैन्स के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, सुनील जल्द ही डॉ.गुलाटी के रूप में वापस आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि वो कपिल शर्मा के साथ उनके शो में नजर आने वाले हैं तो आपको बता दें कि वो शो में नहीं बल्कि एक लाइव स्टेज पर इस करेक्टर के रूप में नजर आएंगे। सुनील 29 जून को दुबई के बॉलीवुड थीम पार्क में परफॉर्म करने वाले हैं।

Catch the ultimate comedian Sunil Grover known as “Dr. Mashoor Gulati” LIVE on stage this June at #BollywoodParksDubai! book your tickets today; https://t.co/OUoYn1a600 pic.twitter.com/CiQd0srHye