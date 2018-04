कपिल के बर्थडे पर सुनील ग्रोवर ने किया ये ट्वीट, कहीं...

कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच का विवाद कुछ दिनों पहले फिर गर्मा गया था। दोनों के बीच ट्विटर वॉर खूब चली, लेकिन आज कपिल के बर्थडे पर सुनील ने उन्हें विश किया। सुनील ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे कपिल...भगवान आपको स्वस्थ और खुश रखें। आपको प्यार और दुआएं।'

अब देखते हैं कि इस ट्वीट के बाद क्या दोनों की दरारें कम होंगी या नहीं।

Happy Birthday @KapilSharmaK9 May God keeps you healthy and happy brother. Love and wishes.

बता दें कि कपिल इन दिनों अपने नए शो 'फैमिली टाइम विद कपिल' में बिजी हैं। हालांकि इस शो को अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इस शो में कपिल की कॉमेडी के साथ-साथ फैमिली गेम्स भी हैं।

बता दें कि कुछ दिनों पहले सुनील से एक यूजर ने कहा था कि आप कपिल के शो पर आइए, इस पर सुनील ने कहा था कि उन्हें इस शो के लिए कोई इन्विटेशन नहीं मिला था।



जिसके बाद कपिल ने कहा था कि सुनील पाजी मैंने आपको 100 बार फोन किया था। दो बार आपके घर आया था, लेकिन इवेंट में बिजी होने की वजह से आप कभी नहीं मिले। अच्छा होगा पाजी आप ये अफवाह नहीं फैलाएं।

Paji I called u more then 100 times n came to ur house to meet u twice .. every time u were out for some show n all .. pls don’t spread rumors that I didn’t call u.