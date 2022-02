सुनील शेट्टी ने दिखाई खंडाला वाले बंगले की झलक, खूबसूरत है एक-एक कोना

काफी खूबसूरत है सुनील शेट्टी का बंगला (Suniel Shetty House)

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) के खंडाला वाले बंगले की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। एक्टर ने हाल ही में 'Where The Heart Is' यूट्यूब शो के जरिए अपने इस बंगले की झलक दिखाई है। सुनील शेट्टी का ये घर पहाड़ियों में बसा हुआ है और इसके अंदर हर तरह की सुख-सुविधाएं मौजूद हैं। सुनील शेट्टी के घर का एक-एक कोना इतना खूबसूरत है कि तस्वीरों से आपका ध्यान आसानी से नहीं हट पाएगा।