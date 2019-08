फैमली के साथ ऋषि कपूर से मिलने न्यूयॉर्क पहुंचे सुनील शेट्टी, देखे फोटो

बॉलीवुड के सीनियर एक्टर ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में पत्नी नीतू कपूर के साथ अपने इलाज के आखिरी पड़ाव पर हैं। इस बीच एक्टर से मिलने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा इंडस्ट्री के लोग भी पहुंचते रहते हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी अपने फैमली के साथ ऋषि कपूर-नीतू कपूर मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुनील शेट्टी के फैन क्लब इंस्टाग्राम ने एक फोटो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है।

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) on Aug 18, 2019 at 8:44am PDT

आपको बता दें कि इससे पहले ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो शेयर की है, जिसमें नीतू कपूर, सुनील शेट्टी और माना शेट्टी नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ ऋषि ने कैप्शन दिया, 'सुनील और उनकी पत्नी का मिलने आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया.. आप लोग एक साथ अच्छे लगते हैं, ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे.. लव यू..।

Thank you Sunil and Manna Shetty. You both are such a gem of a couple. God Bless! Love you guys. pic.twitter.com/fItEAGOskP