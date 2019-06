आदित्य पंचोली केस में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई कोर्ट ने भेजा समन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और उनकी बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबरों की मानें तो कंगना और उनकी बहन रंगोली को मुंबई कोर्ट ने (Mumbai Court)आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi) मामले में समन Summons जारी किया है।

दरअसल साल 2017 में आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi) ने कंगना रनौत पर आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंगना और रंगोली को हाजिर रहने को लेकर समन जारी किया है, जिसकी अगली सुनवाई अब 26 जून को होनी है। इस केस में 4 अलग-अलग समन इश्यू किए गए हैं।

सलमान खान की 'kick-2' को लेकर जैकलीन फर्नांडिस ने कही चौंकाने वाली बात

A Mumbai court has issued summons to actress Kangana Ranaut and her sister Rangoli Chandel in a defamation case filed by Aditya Pancholi in 2017. The next date of hearing is July 26. #Maharashtra