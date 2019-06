बिहार की श्रेया ने जीता मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स का खिताब तो सुमन राव बनीं मिस इंडिया 2019

राजस्थान की रहने वाली सुमन राव ने मुंबई के सरदार वल्लभभाई पटेल इंडोर स्टेडियम में सितारों से सजी महफिल में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसी आयोजन में बिहार की श्रेया शंकर ने मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2019 का खिताब जीता।



छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव ने शनिवार को ब्यूटी पेजेंट के ग्रैंड फिनाले के दौरान फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2०19 का खिताब जीता। मिस इंडिया बनीं कॉलेज छात्रा 20 वर्षीय सुमन थाईलैंड में होने वाले मिस वर्ल्ड 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

सुमन ने कहा, जब आप खुद को जीवन में एक विशेष लक्ष्य के लिए समर्पित करते हैं, तो आपके शरीर की नस-नस आपकी जीत के लिए उस दिशा में काम करना शुरू कर देती है। फिल्म मेकर करण जौहर और एक्टर मनीष पॉल ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया।

प्रतिष्ठित कार्यक्रम में बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी, चित्रांगदा सिंह, फैशन डिजाइनर फाल्गुनी शेन पीकॉक और भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री आदि शरीक हुए। कार्यक्रम के दौरान कटरीना कैफ, विक्की कौशल और मौनी रॉय जैसे फिल्मी सितारों ने अपने डांस परफामेर्ंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

