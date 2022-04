The Archies: सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त्या नंदा के डेब्यू की फुल-ऑन तैयारी, शूटिंग हुई शुरू

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और खुशी कपूर की डेब्यू फिल्म 'द आर्चीज' की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म के शूटिंग क्लैपबोर्ड की फोटो रीमा कागती ने शेयर की है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Mon, 18 Apr 2022 03:23 PM

