IPL फिनाले से SOTY 2 को लगा झटका, फिर भी फिल्म ने 3 दिन में कमाए इतने करोड़

टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा मिक्स रिस्पॉन्स मिला, लेकिन दर्शकों से उन्हें अच्छा रिप्सपॉन्स मिल रहा है।तीसरे दिन की कमाई आईपीएल फाइनल के कारण प्रभावित रही है, जिस पर बॉलीवुड ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने मुहर लगा दी है।

तरण आदर्श ने कुछ देर पहले ही अपने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' ने अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। अगर तीनों दिनों के आंकड़े जोड़ दिए जाए तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की कुल कमाई 38.83 करोड़ रुपये हो गई है।

#StudentOfTheYear2 saw limited growth on Day 2, while the sixth phase of polling [cinemas were shut till evening] + #IPL2019Final [evening onwards] affected its biz on Day 3... Fri 12.06 cr, Sat 14.02 cr, Sun 12.75 cr. Total: ₹ 38.83 cr. India biz. #SOTY2