स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद वायरल हो रहे हैं Memes, देखकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अन्नया पांडे लीड रोल में हैं। ट्रेलर की शुरुआत टाइगर से होती है जो इस फिल्म में भी खूब एक्शन करते नजर आए। तारा सुतारिया की खूबसूरती देख आप भी उनके फैन हो जाएंगे। वहीं चुलबुली सी दिखने वालीं अन्नया एक बोल्ड लड़की के किरदार में नजर आईं। हालांकि ट्रेलर में कुछ नया देखने को नहीं मिला। फिल्म की कहानी पहले पार्ट जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि उस फिल्म में एक एक्ट्रेस 2 हीरो थे और इसमें 2 एक्ट्रेसेस और 1 एक्टर है।

ट्रेलर को ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके साथ ही फिल्म के कुछ सीन्स के मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। इन मीम्स को देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। देखें वायरल हो रहे ये मीम्स-

My Badluck excluding me for my Birthday. #SOTY2 pic.twitter.com/rApMUjsmfE

#SOTY2Trailer



My brain after watching the trailer of #SOTY2 regarding watching this movie in the theatre pic.twitter.com/OOaTh3Rrxz