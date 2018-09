Stree Box Office Collection: 'स्त्री' ने 4 दिन में की दुगुनी कमाई, अक्षय से आगे निकले राजकुमार

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका ही मचा दिया है। महज 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने महज 4 दिन में ही अपने बजट से दुगुनी कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। लगात वसूलने के बाद अब ये फिल्म प्रोड्यूसर्स को मुनाफा दे रही है। यहां तक की इस फिल्म ने सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।

अक्षय कुमार से ऐसे आगे निकले राजकुमार...

दरअसर, 'स्त्री' ने रिलीज के चौथे दिन 9.70 करोड़ रुपये की शानदार कमाई करके अक्षय कुमार स्टारर 'गोल्ड' और जॉन अब्राहम की 'सत्यमेव जयते' को भी पीछे छोड़ दिया है। जिनका कलेक्शन चौथे दिन काफी कम था।

#Stree runs riot at the BO... Surpasses expectations by putting up a FANTASTIC TOTAL on Day 4 [#Janmashtami holiday]… Fri 6.83 cr, Sat 10.87 cr, Sun 14.57 cr, Mon 9.70 cr. Total: ₹ 41.97 cr. India biz... This one’s a SUPER HIT.