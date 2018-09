Stree Box Office Collection: 3 दिन में 'स्त्री' ने कमाए 30cr से ज्यादा, मिलेगा Janmashtami का फायदा

इस हफ्ते रिलीज हुई राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘स्त्री’ ने उम्मीद से बढ़कर कमाई करते हुए सभी ट्रेड एक्सपर्ट्स को हैरत में डाल दिया है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर तो 6.82 करोड़ का कलेक्शन किया ही था। दूसरे दिन भी फिल्म ने 10 करोड़ का बिजनेस कर अच्छी शुरुआत बनाए रखी। फिल्म को रविवार की छुट्टी का अच्छा फायदा मिला, जिससे फिल्म के कलेक्शन में और बढ़त हुई। ये सब माउथ पब्लिसिटी की बदौलत हो रहा है। क्योंकि दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आ रही है।

3 दिन में कमाए 31 करोड़...

जी हां, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 'स्त्री' ने तीसरे दिन यानि की रविवार को बॉक्स ऑफिस पर करीब 13.57 करोड़ का बिजनेस किया है। कुलमिलाकर फिल्म ने तीन दिनों में ही 31.26 करोड़ रूपए कमा लिए है।

All estimations and calculations go for a toss... #Stree wreaks havoc at ticket counters... Multiplexes, single screens, metros, mass circuits - this one has worked across the board... Fri 6.82 cr, Sat 10.87 cr, Sun 13.57 cr. Total: ₹ 31.26 cr. India biz.