Stree Box Office Collection: राजकुमार राव की 'स्त्री' ने दूसरे दिन ही कमा डाले इतने करोड़

इस हफ्ते रिलीज हुई राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘स्त्री’ ने उम्मीद से बढ़कर कमाई करते हुए सभी ट्रेड एक्सपर्ट्स को हैरत में डाल दिया है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर तो 6.82 करोड़ का कलेक्शन किया ही था और अब दूसरे दिन फिल्म की कमाई और बढ़ चुकी है। ये सब माउथ पब्लिसिटी की बदौलत हो रहा है। क्योंकि दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आ रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 'स्त्री' ने दूसरे दिन यानि की शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर करीब 10 करोड़ का बिजनेस किया है। कुलमिलाकर फिल्म ने दो दिनों में ही 17 करोड़ रूपए कमा लिए है।

#Stree catches speed and hits double digits on Day 2... The low costs and high theatrical returns makes it a BIG SUCCESS... Expect further growth on Day 3... Eyes ₹ 30 cr [+/-] weekend... Fri 6.82 cr, Sat 10.87 cr. Total: ₹ 17.69 cr. India biz.

‘यमला पगला दीवाना फिर से’ को छोड़ा पीछे...

कमाई के मामले में 'स्त्री' ने धर्मेन्द्र, सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म ‘यमला पगला दीवाना फिर से’ को भी पीछे छोड़ दिया है जो इसके साथ ही रिलीज हुई थी। इसके अलावा सिनेमाघरों में ‘गोल्ड’, ‘सत्यमेव जयते’ और ‘हैप्पी फिर भाग जाएगी’ भी चल रही हैं। ऐसे में देखें तो ‘स्त्री’ ने पहले दिन ही बड़ा धमाका किया है। ओपनिंग डे पर 6 करोड़ से भी ज्यादा कमाई करने के साथ ही ‘स्त्री’ राजकुमार राव की बतौर सोलो एक्टर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है।

When numbers do the talking... #Stree surpasses the expectations and estimations and posts a SUPERB number on Day 1... Biz is expected to multiply over the weekend... Fri ₹ 6.82 cr. India biz... Hugely positive word of mouth has translated into BO numbers.