प्रभास या सलमान खान नहीं, इस सुपरस्टार के साथ अगली फिल्म करेंगे एसएस राजामौली

Rajamouli Next Film After RRR: अभी तक माना जा रहा था कि एसएस राजामौली प्रभास या सलमान खान के साथ अपनी अगली फिल्म कर सकते हैं लेकिन राजामौली ने महेश बाबू का नाम लेकर सभी को चौंका दिया है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sun, 10 Apr 2022 07:01 AM

