RRR से पहले इन दो इंडियन फिल्मों ने की 1000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई, ग्लोबली किया धमाका

जूनियर एनटीआर (Jr NTR), राम चरण (Ram Charan), अजय देवगन (Ajay Devgn) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर फिल्म आरआरआर (RRR) को दर्शकों से जोरदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और पसंद की जा रही है।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Sun, 10 Apr 2022 03:41 PM

