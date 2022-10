‘UK में फवाद खान की मौला जट्ट ने तोड़ा RRR का रिकॉर्ड’? फैन ने दिखा दिया आईना

SS Rajamauli VS Pakistani actor Fawad Khan Film The Legend Of Maula Jatt: पाकिस्तान की सबसे चर्चित फिल्म मौला जट्ट के मेकर्स की ओर से दावा किया गया कि फवाद खान स्टारर हिट फिल्म मौला जट्ट ने वर्ल्डवाइड ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन इस पोस्ट को लेकर एक फैन ने कमेंट के जरिए मौला जट्ट के मेकर्स को दोनों फिल्मों की कमाई के आंकड़े दिखाते हुए कह दिया कि अगर तुलना ही करनी है तो ढंग से करो।

मौला जट्ट के ऑफिशियल अकाउंट पर किया RRR का रिकॉर्ड तोड़ने का अपडेट

फिल्म मौला जट्ट के ऑफिशियल अकाउंट पर फिल्म के पोस्टर को शेयर लिखा गया है कि इस फिल्म ने UK बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर इंडियन फिल्म RRR का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पोस्ट में लिखा गया, नया दिन, नई कामयाबी, The Legend of Maula Jatt ने 17 दिनों में 2022 की हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन फिल्म RRR की लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।’



फैन ने शेयर किए सही आंकड़े

इस पोस्ट के जवाब में एक फैन ने सही आंकड़े बताते हुए कमेंट किया। यूजर ने लिखा, ‘RRR की वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन 1144cr है और ‘द लेजेंड ऑफ मौला जट्ट की कमाई है 127 करोड़। अगर तुलना करनी ही थी तो तो ढंग से करते, सिर्फ UK ही क्यूं।’ जानकारी के लिए बता दें एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी आरआरआर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1200 करोड़ रुपये के करीब है। जुनियर एनटीआर और राम चरण स्टारर ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।’

‘मौला जट्ट’ को रिलीज करने में लग गए 10 साल

पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में मौला जट्ट सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। मेकर्स द्वारा वैरायटी मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि ये फिल्म मिलियन रुपये के बजट में तैयार हुई है। ये फिल्म साल 1979 में रिलीज हुई ‘मौला जट्ट’ का रिबूट वर्जन है। आपको बता दें इस फिल्म को रिलीज होते-होते 10 साल लग गए। मेकर्स ने इस फिल्म की घोषणा 2013 में कर दी थी साल 2018 में फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया था। मेकर्स फिल्म को साल 2019 में रिलीज करना चाहते थे लेकिन साल 1979 में रिलीज हुई ‘मौला जट्ट’ के निर्देशक सरवर भट्ट नई फिल्म में इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के उल्लंघन को लेकर कोर्ट पहुंच गए और फिल्म उस साल रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद कॉविड पैंडेमिक के चलते फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सका। अब लंबे इंतजार के बाद साल 2022 में इसे रिलीज किया गया।