Bigg Boss 12: बेघर हुईं सृष्टि ने रोहित के संग अपने रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा, बताया शो के विनर का नाम

'बिग बॉस 12' के 'वीकेंड के वार' में इस बार शॉकिंग एलिमिनेशन देखने को मिला। इस हफ्ते सृष्टि रोड घर से बाहर हो गई हैं। बता दें कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए रोहित, जसलीन, सृष्टि और मेघा नॉमिनेट हुए थे। बाहर आते ही सृष्टि रोड ने बिग-बॉस को लेकर कई खुलासे किए हैं। सृष्टि रोड बिग-बॉस में करणवीर को टॉप 1 में और सुरभि को टॉप 2 में देखना चाहती हैं। इसी बीच सृष्टि रोड ने रोहित के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर खुल कर बात की हैं।

बिग बॉस के घर में इस वीकेंड में काफी कुछ हुआ है। इस शो में छोटी बहू, चलती का नाम गाड़ी, इश्कबाज और पुनर्विवाह जैसे सीरियल में नजर आ चुकीं सृष्ट‍ि रोडे आखिरकार बेघर हो होना पड़ा। बता दें कि सृष्ट‍ि बिग बॉस 12 के घर में दो महीने तक रही हैं।

Woah! @SrSrishty ko jaana padega aaj ghar se bahar. Will you miss her in the #BiggBoss12 house? #WeekendKaVaar #BB12 pic.twitter.com/fuQ8ezypDL