मदर्स डे पर श्रीदेवी के ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ ये VIDEO, आपकी भी आंखें हो जाएंगी नम

आज सभी मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी अपनी मां के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच श्रीदेवी के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो को देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। हालांकि ये वीडियो है तो पुराना, लेकिन इसे फिर से मदर्स डे के मौके पर शेयर किया गया।

वीडियो में श्रीदेवी कहती हैं, 'बच्चों के पीछे पड़ना पड़ता है। कोई भी अच्छी चीज बताते हैं तो वो इरिटेट हो जाते हैं। आप अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, फ्रेंड्स को आई लव यू कहते हैं, लेकिन क्या कभी अपनी मां को लव यू बोला है। बोलकर देखिए मां खुश हो जाएंगी।'

With everlasting love to all the Mom's in the universe. #MothersDay #MomsLoveNonStop pic.twitter.com/bwxGIZocIQ