ZERO: सिल्वर स्क्रीन पर आखिरी बार दिखीं श्रीदेवी, फैन्स भी रह गए दंग

शाहरुख खान(Shahrukh Khan), कैटरीना कैफ(Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा(Anushka Sharma) की फिल्म 'जीरो' रिलीज हो गई है। इस फिल्म में कई स्टार्स ने कैमियों किया है, लेकिन एक एक्ट्रेस की झलक देखकर सबकी निगाहें बस वहीं टिक गई। बता दें कि वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि श्रीदेवी हैं। श्रीदेवी की एक्टिंग, उनकी खूबसूरती को देख ऑडियंस भी दंग रह गए। बता दें कि फिल्मों में ये श्रीदेवी की आखिरी झलक है।

वैसे श्रीदेवी के साथ-साथ फिल्म में जूही चावला, रानी मुखर्जी, काजोल, करिश्मा कपूर, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण ने भी कैमियो किया है। ये सारे स्टार्स फिल्म में एक बॉलीवुड पार्टी के लिए साथ आते हैं। वहीं करिश्मा ने आज ही जीरो की रिलीज के मौके पर श्रीदेवी के साथ जीरो की शूटिंग के दौरान की एक फोटो शेयर की है और लिखा, शाहरुख खान और जीरो टीम का शुक्रिया जो उन्होंने मुझे श्रीदेवी जैसी लीजेंड के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका दिया, भले ही ही यह कुछ मिनट के लिए था। श्रीदेवी वी मिस यू।

श्रीदेवी को देखकर ये है फैन्स का रिएक्शन-

For me and for all #Sridevi fans - minus everyone and the film as ZERO - Sridevi comes ALIVE and is the only saving grace for those little moment she’s on screen. Her cameo is enough for us!