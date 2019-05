Sridevi की ये आखिरी फिल्म हुई चीन में रिलीज, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी (Sridevi) की अंतिम फिल्म 'मॉम' शुक्रवार को चीन में रिलीज हुई और पहले ही दिन मूवी ने 9.8 करोड़ रुपये की कमाई की। जी स्टूडियोज इंटरनेशनल द्वारा 10 मई को चीन में 38,500 स्क्रीन्स पर यह फिल्म रिलीज की गई। जी स्टूडियोज इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार 'मॉम' का ओपेनिंग डे कलेक्शन 9.8 करोड़ रहा।

आईएएनएस के मुताबिक व्यापार विशेषज्ञ तरण आदर्श इसे एक अच्छी शुरुआत मानते हैं। तरण आदर्श ने ट्वीट किया और लिखा कि चीन के बॉक्स ऑफिस पर 'मॉम' चौथे स्थान पर रही (पिछले महीने रिलीज हुई 'अंधाधुन' से इसकी ओपेनिंग बेहतर रही) यद्यपि शुरुआत अच्छी है, शनिवार और रविवार को फिल्म के कारोबार में तेजी देखी जा सकती है।

आरके स्टूडियो की विरासत को आगे बढ़ाएंगे Taimur Ali Khan, करीना कपूर का सामने आया बयान

बेटे सनी देओल के लिए प्रचार करते हुए धर्मेंद्र ने कहा, मैं एक देशभक्त हूं न कि राजनेता

रवि उदयवर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रीदेवी को एक मां के रूप में दिखाया गया है जो अपनी सौतेली बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक नए सफर की शुरूआत करती है। फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री सजल अली ने इस किरदार को निभाया है जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है।

#Mom debuts at No 4 position at #China BO [opens better than last month’s #AndhaDhun]... Although the start is good, the biz needs to witness an upturn on Sat and Sun for a healthy weekend total... Fri $ 1.64 million [₹ 11.47 cr]. Note: Includes screenings held earlier.