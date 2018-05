श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने के लिए फैन ने अपनाया ये अनोखा तरीका, बोनी हो गए भावुक

श्रीदेवी के दुनिया को यूं अलविदा कहने का गम सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं, बल्कि उनके फैंस को आज भी है। हाल ही में श्रीदेवी की फैन ने उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक अनोखा तरीका निकाला। पुणे की रहने वाली टोनू सोजातिया नाम की एक फोटोग्राफर ने अपनी कार पर श्रीदेवी की फोटो प्लास्टर कराई। और इस कार को लेकर वे पुणे से मुंबई पहुंच गईं ताकि श्रीदेवी के पति बोनी कपूर से मुलाकात हो सके। मुंबई स्थित बोनी के ऑफिस के बाहर टोनू ने बोनी से मिलने का आग्रह किया और बोनी ने उनसे मिलकर उनकी इस इच्छा को पूरा किया। टोनू की ये कार देख बोनी एकदम से भावुक हो गए। अपने आंसू कंट्रोल न कर पाए। लेकिन दूसरी ओर श्रीदेवी के प्रति टोनू का प्यार देख कर उन्हें अच्छा भी लगा।

It happened this morning when Boney Kapoor met @TonuSojatia, a #Pune based photographer, who has images of #Sridevi plastered all over her car. Tonu drove down to #Mumbai hoping to meet #BoneyKapoor & her idol’s husband did not DISAPPOINT her…🔥😲❤️https://t.co/1qJfyD6aj9