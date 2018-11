बिग बॉस के घर में श्रीसंत ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा- भज्जी ने नहीं मारा था थप्पड़

बिग बॉस सीजन 12 में गुरुवार के एपिसोड में श्रीसंत ने सनसनीखेज खुलासा कर दुनियाभर की सुर्खियां बटोरी। साल 2008 में आईपीएल के दौरान भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह संग हुए थप्पड़ कांड के बारे में खुलासा किया है। कैप्टनसी टास्क के दौरान घर की सदस्य सुरभी राणा संवाददाता बनकर श्रीसंत से ऐसी बात निकलवा दी, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती थी। हरभजन सिंह के साथ हुए थप्पड़ विवाद के बारे में श्रीसंत ने पूरी तरह से क्लीयर बात बताई।

सुरभी राणा ने श्रीसंत से सवाल पूछा कि वो जो 2008 आईपीएल में थप्पड़ वाली घटना हुई थी, तो टाइम सच में हुआ क्या था? जिस पर श्रीसंत ने जवाब दिया कि मैं हमेशा भरोसा करता हूं कि अगर कुछ करना है तो अपने मेहनत, भगवान की कृपा और माता-पिता के आशीर्वाद से किया जा सकता है. बहुत लोगों को पता नहीं... मैं सबका मुंह बंद करना चाहता हूं। मैं इस बिग बॉस हाउस की अपॉर्च्युनिटी यूज करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यह हाई टाइम है जब मुझे सच बोलना ही पड़ेगा।

श्रीसंत ने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि 2008 में जब मुंबई इंडियंस वर्सेज किंग्स इलेवन पंजाब के बीच चंडीगढ़ में मैच हुआ तो मेरी गलती यह थी कि मैंने थोड़ा सीरियस ले लिया। मैं बेहद ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। मैच के बाद यह खत्म हो गया। सच में क्या हुआ जो वीडियो में नहीं देखा होगा मैं बताना चाहूंगा कि मैदान में जब मैं हाथ मिलाने आया तो मैंने कहा हार्ड लक भज्जी... तो उन्होंने मेरे ऊपर बाए हाथ से चेहरे पर हाथ उठाया, थप्पड़ नहीं मारा। अगर मैं चाहता तो उनको वहीं दबा देता। अगर ये आदमी पूरे गुस्से में ऐसा हरकत कर सकता है तो आप क्या करेंगे। इस वजह से उस समय मैं हेल्पलेस था। उस हेल्पलेस में मैं रोया।'' इसी के साथ ये बिग बॉस हाउस की सबसे सनसनीखेज न्यूज बन गई।

इसके बाद सोशल मीडिया पर श्रीसंत के फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं। ट्विटर यूजर्स ने श्रीसंत को सपोर्ट किया। उन्होंने लिखा कि वे क्रिकेटर को प्यार करते हैं।

If the SLAPGATE is over than why has Sree brought the topic up again!? Yeh emotional drama ka Idea apne khud bola hai! #BB12 — The Khabri (@TheKhbri) November 22, 2018

Sree still loves Bhajji 😍😍 and most interesting part of episode was Sree's story about that slap incident 😘😘 totally loved it #Sreesanth #SreeFam #BiggBoss12 #bb12 — Madhu ❤ Sree ❤ 🏏Anti Dipika (@RajputMadhuri71) November 22, 2018