BB12: आज श्रीसंत करेंगे मैच फिक्सिंग को लेकर बड़ा खुलासा, देखकर हैरान हो जाएंगे फैंस

आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसने के बाद प्रतिबंध झेल रहे पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज श्रीसंत इन दिनों रिएलिटी शो बिग बॉस में किस्मत आजमा रहा हैं। श्रीसंत बिग-बॉस के सबसे चर्चित कंस्टेंट के रूप में नजर आ रहे हैं। बता दें कि शो में श्रीसंत अपने गुस्सैल रवैये के कारण घरवालों के नाक में दम कर रखा है। इन्हीं सब के बीच एक बार फिर से श्रीसंत आज शो में सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जो फिक्सिंग मामले से संबंधित है। श्रीसंत के इस खुलासे से आज का एपिसोड काफी धमाकेदार आने वाला है।

कलर्स ने ऑफिशियल प्रोमो जारी किया है। इस प्रोमो में श्रीसंत काफी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह दीपिका और रोमिल को खुद पर लगे मैच फिक्सिंग के आरोपों का खुलासा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जारी प्रोमो में वह कह रहे हैं कि 'मैंने कोई फिक्सिंग नहीं की थी... मेरे ऊपर 10 लाख रुपये लेकर फिक्सिंग करने का आरोप लगा था,.. पर मैंने कुछ भी नहीं किया। इस विडियो क्लिप में श्रीसंत अपने ऊपर लगे मैच फिक्सिंग के आरोपों पर सफाई देते हुए रोते हुए दिख रहे हैं। वहीं इनके इस बात से घर वाले काफी मायूस दिखाई देे रहे हैं।

2 दिन के लिए भारत लौटे थे इरफान खान, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में किया हवन!

A post shared by Bigg Boss 12 💙 (@biggboss_khabri) on Nov 25, 2018 at 10:28am PST

बता दें कि श्रीसंत लगातार अपनी क्रिकेट लाइफ को लेकर सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं। इस तरह न सिर्फ वे अपनी जिंदगी के सच से दर्शकों को रू-ब-रू करा रहे हैं, बल्कि गेम में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले श्रीसंत ने सुरभि राणा को ब्रेकिंग न्यूज देते हुए क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ हुए 'स्लैपगेट' का रहस्य खोला था। हरभजन सिंह और श्रीसंत के इस किस्से ने खूब सुर्खियां लूटी थीं, और अब एक बार फिर से श्रीसंत ने सबको हैरान कर दिया है।

अपने बेटे के लिए अजीबोगरीब ड्रेस में नजर आए आमिर खान, देखें Photos

.@sreesanth36 is about to rock the #BiggBoss12 house with his exceptional dance performance! Don't forget to watch #WeekendKaVaar tonight at 9 PM. #BB12 @iamappyfizz @oppomobileindia @TheGarnierMan @letsdroom pic.twitter.com/PEjYbjIgIF